大貓熊圖團生病，卻意外引發國內另類統獨之爭。前台北市長郝龍斌今在臉書表示，團團當初是經與大陸溝通後送給台北的，台北市就是大貓熊的家，團團是台北市立動物園鎮館之寶，籲各界對團團生病，應多一份尊重、關懷與多一點禮貌。

2008年12月23日任台北市長任內，將團團、圓圓引進台北市立動物園的郝龍斌說，國人應把大貓熊當作是家庭中一份子照顧，而非如有些人講是展覽品；動物不懂政治，不要把政治介入治療大貓熊上。

對於農委會副主委黃金城稱，大貓熊所有權屬陸方，要把生病的團團送回去，郝龍斌批評，這是一件很荒謬的事情。農委會主委陳吉中緩頰黃是口誤，郝認為，這當然不是口誤，而且非常可惡。

大陸將派兩名專家來台探視團團，郝龍斌說，大陸專家對大貓熊各種狀況掌握，絕對比我方有經驗，團團的病症也可能不是大陸第一個案例，對團團的治療，透過他們專業協助，應可讓團團獲得更好的照護。

郝龍斌表示，團團圓圓進駐台北，透過過去大陸專家協助，對我方生態、環境教育與瀕臨絕種動物的養育、繁殖技術，都有很大精進；也讓台北市立動物園成台北市民、小朋友遊憩休閒主要去處，2013年大力行銷圓仔，就創造約5億商機。

郝龍斌呼籲，對團團生病這件事情，國人應盡可能協助，要多一份尊重、多一份關懷、多一點禮貌。