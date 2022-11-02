「鄭州航空港區發布微信公眾號2日消息，鄭州航空港經濟綜合實驗區新冠肺炎疫情防控指揮部發布通告稱，當前該區疫情防控形勢嚴峻複雜，為切實保障人民群眾生命安全和身體健康，減少人員流動，快速有效阻斷疫情傳播，依據相關法律法規和疫情防控需要，經區疫情防控指揮部研究，決定自11月2日12時起，實行7天全域靜態管理。

有關事項通告如下：

一、 靜態管理時間：11月2日12時~11月9日12時。

二、 靜態管理期間，全區保持靜默狀態，暫停各類聚集性活動；全區實行交通管制，除生活物資保障、防疫物資保障、城市運營、醫療救治保障及疫情防控工作車輛外，公交、計程車、網約車等一律停運，其它車輛禁止上路行駛。

三、 靜態管理期間，除承擔疫情防控任務和維護城市基本運行的人員外，全區所有行政事業單位人員全部居家辦公，或在所在社區（村）轉為志願者，參與核酸檢測和社區服務工作。除區裡確定的重點企業、保障民生的公共服務類企業之外，所有經營性場所一律暫停營業。除承擔保供保障任務的超市、藥店外，其他商戶一律暫停營業。其他人員除接受核酸檢測和緊急就醫等外一律足不出戶。

四、 全區所有社區（村）、單位實行封閉式管理，居民不聚集、不流動、不出門。如遇緊急或特殊情況確需外出，可向社區（村）申請，實行全程閉環管理。居民出現發熱、咳嗽等症狀，必須第一時間向（社區）村報告或撥打120，並及時閉環轉運到定點醫療機構發熱門診就診。

五、 靜態管理期間，每天開展一次全員核酸檢測，由屬地疫情防控指揮部安排流動採樣人員到社區採樣。全體居民必須配合社區（村）管理，按要求完成全員核酸檢測。凡不參加核酸檢測的，一律彈窗處理並賦黃碼；造成嚴重後果的，依法追究法律責任。

六、「12345、有事找政府」。在靜態管理期間，廣大市民如遇到困難，請及時撥打12345熱線，24小時有專人接聽電話，為您排憂解難。

六、 堅決打擊各種違規行為，凡發現不服從管理、不聽從勸阻、私自闖卡進出、隱瞞行程、參與群體聚集性活動以及聚眾鬧事的，公安機關將依法從嚴處理；問題嚴重的將追究法律責任，公職人員還要按程式追究其所在單位主要負責人責任。請廣大人民群眾相互告知、主動配合，早日取得我區抗疫鬥爭的勝利。

通告自發布之日起執行，靜態管理時間根據疫情防控形勢適時調整。