豐祥-KY(5288)公布第三季財報，單季營收、獲利都創下歷史新高，每股盈餘達4.01元，前三季每股盈餘9.71元，超越去年全年的9.53元，第四季預期維持相對高檔，全年營運創高可期。

豐祥-KY第三季營收如法人先前預期，站上20億元，達20.82億元，創單季營收新高；原料價格下降，單季毛利率19.92％，優於第二季的18.89％及去年同期15.8％，業外收益0.31億元，單季稅後淨利2.64億元，每股盈餘4.01元。累計前三季營收57.58億元，毛利率19.01％，稅後淨利6.39億元，每股盈餘9.71元。

第四季機車零件出貨增加，外銷休閒車輛主要受供應鏈影響及歐美需求下滑，出貨狀況還要觀察，但健身器材等產品出貨維持成長，單季營收將維持高檔，今年營收、獲利創高無虞。

2023年外在環境嚴峻，供應鏈情況混亂，機車基期高，預期明年持平，休閒車輛、健身器材與汽車相關訂單仍可成長，法人估計2023年營收持續挑戰新高。