永信建(5508)111年第3季歸屬母公司業主淨利6.38億元、年增104%，每股盈餘2.94元；前三季歸屬母公司業主淨利12.21億元、年增11.19%，每股盈餘5.62元。

展望第4季至明年上半年，永信建入帳個案包括，總銷20億元的晴川案、總銷21億元的晴萃案，由於晴萃使照取得延宕，將延至2023年上半年入帳。

受惠總銷51億元前鎮區的禾豐案及總銷28億元的高醫商圈謙樂案交屋認列入帳，永信建第三季業績大增，單季合併營收16.25億元，季增243.89%、年增55.28%，單季毛利率52%、營益率49.09%。前3季合併營收32.43億元、年減9%，歸屬母公司業主淨利12.21億元，每股盈餘5.62元。

展望2023年度，永信建將推出6筆個案，合計總銷約130億元，其中包括，三民區有光案、建軍二期、楠梓區高雄大學案一期、小港區山明五期案、楠梓區和平案二期、鳳山區地上權福誠七期案等。