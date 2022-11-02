夏嘉璐為《誰來晚餐14》嘉賓。（公視提供）

公視《誰來晚餐14》最新一集邀請到新聞主播夏嘉璐，拜訪住在宜蘭四代同堂的大家庭，身為三寶媽的夏嘉璐回憶起當初得知懷上第三胎的心情表示：「我印象非常深刻在懷老三的時候，驗孕棒出現兩條線的那個晚上，在家看著兩個女兒玩你追我跑嬉鬧，心裡想說『完蛋了』，小孩已經吵成這樣，自己又忙成這樣該怎麼應付第三個小孩，想著想著當下我就哭了。」

夏嘉璐擔任電視台新聞主播，以專業清新的形象與流暢的口條深獲觀眾緣，自曝其實像這樣與粉絲面對面的登門拜訪讓她很緊張，表示：「因為我是傳統媒體出身，跟觀眾的溝通管道非常單向，跟觀眾完全沒有任何的互動。」她說接到節目邀約時，就被這個家庭的組成給吸引，「很難得會看到這種大家庭，就現代社會來說是很不容易的，尤其他們家老奶奶90幾歲了，跟我奶奶差不多的年紀」，因此非常期待本次的拜訪。

聊到自己與原生家庭的關係，夏嘉璐表示雖然與弟妹年齡差距較大，但大家都可以很自在的相處，但年輕時與父親的關係較為緊繃：「不知道是不是爸爸太愛我的關係，他會嚴格的限制我的自由時間，跟同學出去的機會都沒有更別說交男朋友，所以那段時間跟家裡的衝突是很大的。」

長大後在一次家庭聚餐上，父親突然意外向她道歉，讓夏嘉璐感觸特別深刻，表示：「因為一直對他有種敬畏的心，所以當他跟自己說對不起的時候，一方面很感動，二方面覺得好像有點難以承受。」覺得那真是留在心中很深的地方的一個和解。《誰來晚餐》全新第1４季，每周五晚間９點於公視頻道首播。