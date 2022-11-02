國民黨高雄市長候選人柯志恩批評市府用學校改建運動中心，恐排擠到學生使用時間，且運動中心只是用一般學校改建，藉此衝高數字。對此，高雄市長陳其邁競選總部發言人高閔琳表示，運用校園閒置空間改建運動中心的案例在雙北比比皆是，而柯志恩自己則連1條運動政見都提不出來，只會說空話、噴政治口水。

藍綠雙方近日針對運動中心議題隔空交戰，柯志恩表示，陳其邁各項建設拚動工，改建目前學校成為運動中心，某種程度會排擠到學生使用時間，這跟市民所期待健全的運動中心有所落差，她只是站在這個角度來看，請問何錯之有？怒嗆綠營「不要為了護航，忽視市民需求」。

對此，高閔琳回嗆，高市府積極闢建全齡參與、複合式運動中心，提供良好運動環境，滿足民眾運動需求。而運用校園閒置空間改建運動中心的案例，台北、新北比比皆是，例如成功高中、華江高中、新北高中等共計10幾座。柯志恩到目前為止連1條運動相關的政策都提不出來，奉勸柯志恩不要為選舉狂噴無聊政治口水、只會說空話。