中央與地方相關單位集思廣益達成共識，將共同防治人猴衝突事件發生。（東勢林管處提供）

東勢林管處為防治武陵地區人猴衝突，2日和雪霸國家公園管理處、武陵農場及市府等單位，召開聯繫會報上達成協議，將共同聘請人力駐點進行獼猴驅離工作，向遊客宣導注意人猴相處距離；並將加強取締違法餵食野生動物行為，讓武陵地區遊客在賞花休憩時，亦能與在地猴群找到相處平衡點。

武陵地區包含有武陵國家森林遊樂區、雪霸國家公園、台灣櫻花鉤吻鮭野生動物保護區，及退輔會武陵農場等區域，是台灣著名的旅遊勝地。近年來因賞花、露營、登山等各種活動漸增，遊客不當餵食情形屢見不鮮，也讓獼猴搶奪遊客食物、翻取露營區食材等衝突事件頻傳。

東勢林管處表示，10月24日武陵山莊停車場發生獼猴傷人事件後，該處於10月31日針對脫序獼猴啟動捕捉工作，並於今日武陵地區跨機關會議中，提出減少人猴衝突措施，規畫增加人力駐點進行驅猴工作，獲雪霸國家公園管理處、退輔會武陵農場，以及臺中市政府支持。

東勢林管處指出，各單位將共同挹注經費攜手合作，在人猴衝突發生的熱點處，以不傷害獼猴的前題下增加驅趕強度；持續與民眾溝通部分，除宣導於國家公園內餵食野生動物將面臨最高3000元罰鍰外，為維持人猴適當警戒，將請保七大隊加強對餵食獼猴遊客進行蒐證，送請雪霸國家公園管理處依規定裁處。

東勢林區管理處呼籲，前往武陵地區遊玩民眾應注意，獼猴接近人類主要是受食物吸引，民眾於遊憩時不餵食獼猴，減少食物露白機會；現階段人為驅趕雖可避免立即性的衝突危險，但仍請民眾遇到獼猴靠近不挑釁，讓人猴維持適當的相處距離，讓人與野生動物共同享有美好的山林風景。