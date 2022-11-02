新北市林口10月14日發生大貨車轉彎時不慎撞死婦人的意外事故，有網友在網路發文表示，死者家屬於今日下午3時辦理路祭送煞儀式，提醒用路人記得迴避，但不少網友認為應辦在晚上，再加上下午3時是許多學生的下課時間，紛紛留言質疑，「這樣好嗎？」

原PO今（2）日於臉書社團《林口大家庭》指出，林口今日下午3時，將辦理路祭送煞儀式，從林口路124巷底出發，左轉竹林路再右轉到竹林一路，再轉到文化一路接中華路，沿文化北路直行右轉到寶林路、嘉寶路段，最後抵達瑞平海邊火化。

林口今日下午3時將辦理路祭。（圖／翻攝自林口大家庭臉書社團）

原PO提醒網友要迴避這些路段，若經過也不要觀看，注意自身安全。貼文曝光，引發網友質疑，「這種儀式不是南部才有，且都是晚上才進行，下午時段文化北路很多人、車也很多」、「下午？我以為這個儀式都是晚上欸」、「應該晚上比較好吧，白天最好沒人經過」、「第一次聽到辦在下午」。

留言中也有不少家長擔憂，「有事先通知學校嗎？學生打掃或下課、放學時間會看到」、「下午課後班、課後社團的學生下課放學回家，很難不看到吧」、「在放學時間經過校區，這樣好嗎？」