羅志祥（小豬）沉潛2年後回歸樂壇，日前正式宣布加盟華納唱片，化身「朱碧石」推出洗腦神曲〈買冬瓜〉造成轟動，不僅在台灣引發網友討論，還登上泰國媒體，小豬在IG幽默自嘲「我想了一夜，終於想到為什麼朱碧石比我紅了？因為她沒有負面新聞」。

泰國媒體Matichon Online(民意報)報導標題：著名歌手羅志祥出新歌，聽不懂，用泰語唱中文。內容指出，最近有一個可愛的綽號小豬的羅志祥， 43歲來自台灣歌手和演員，他發布了新的歌曲，它有一種泰國的氣息，很融入泰國曲風，可以說泰國人唱起來並不難。

小豬新歌〈買冬瓜〉泰語發音為Mai Dong Kwa，意思是不要害怕。其中有一個場景是非常有泰國氣息的場景和一群穿著泰國服裝的舞者，影片也是由滿滿的冬瓜畫面做為開端，非常抓耳也很有記憶點，讓人一聽就忘不掉。

而他的新歌發行後在台灣和泰國都受到歡迎，在台灣youtube上衝到音樂發燒影片的第5名。在泰國的youtube綜合發燒榜單也在11／2凌晨上到發燒第14名。