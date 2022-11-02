廖婉如受訪時說自己很喜歡掃街，因為可以在路上跟很多人表達感謝。(黃敬文攝)

民進黨新北市長候選人林佳龍近日確診，因此今(2)日在新北市三重的掃街活動，改由他妻子廖婉如代打上陣，率領宣傳車隊繞行三重街頭掃街拜票；廖婉如受訪時說自己很喜歡掃街，因為可以在路上跟很多人表達感謝，不過她也認為這次選情比較冷，希望大家可以多幫忙衝票。

據了解，林佳龍目前仍在居家照護中，不過他近日即將出關，今天車隊掃街活動則仍由他妻子廖婉如擔任「分身」，並在競辦發言人、新北市議員李坤城的陪同下，率領車隊在三重掃街拜票，這次也是廖婉如在這場選戰中，首度代表林佳龍進行車隊掃街。

而第四選區尋求連任的民進黨新北市議員陳啟能、李倩萍、李余典，及新北市議員議員候選人邱婷蔚、顏蔚慈，及市議員彭佳芸團隊也一同參與掃街。

廖婉如表示，在20多年前林佳龍第一次參加選舉的時候，她以為選舉就是站在宣傳車上面打招呼，覺得還蠻好玩的，後來才了解選舉不是這麼一回事，不過自己還是很喜歡掃街，因為可以看到很多民眾，然後跟他們表達感謝。

至於這次第一次掃街選在三重，是不是在顧綠營的票倉，希望支持者能多顧票、拉票；廖婉如則說，三重的朋友們長期都非常的支持民進黨，所以是希望利用這個機會跟大家說謝謝，當然也希望大家可以多多幫忙，因為這次選情比較冷一點，希望大家可以多幫忙衝票。