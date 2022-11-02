李姓板模工人不滿黃姓車行老闆酸他是窮人，又再他與女性友人通電話時損他，今年4月6日在士林刀名店購買開山刀，騎車衝入黃的店內連續揮砍7刀，混亂中黃四肢多處撕裂傷，雖然他辯稱並未朝重要部位砍，士林地院日前審結，審酌他買刀預謀殺人，高呼「要給你死！」又追上馬路，依殺人未遂判處應執行有期徒刑3年4月。

李男辯稱，「我沒有要殺人，只是想要嚇嚇他。」辯護人則稱，受傷的部位都集中在手、腳，並非致命部位，僅傷害犯意，並無殺人主觀犯意。

判決指出，李男4月6日預先購買開山刀，騎乘機車到黃男所經營的車行砍殺，直至黃逃跑至一旁商旅向人求救，李才因此停手，23日又以LINE通話「我要去死，邀你一起走」等語恐嚇。

被砍殺的黃男稱，李一進入車行，對著一旁的員工說「閃開」、「沒你的事情」、「把鐵門拉下來」，接著就連續1分鐘的砍殺，他拿起旁邊的茶几往李身上丟，直到奪門而出，李還騎摩托車追出來，不斷罵髒話，他趁隙跑到商旅求救才逃過一劫。

判決指出，黃遭刀25公分長的開山刀攻擊7刀，深度致左足第二、三、四、五腳趾肌腱斷裂，又朝他人上半身位置猛力刺去，極大可能刺中頸部的動脈造成失血過多死亡，且行凶時企圖製造不利對外求救的情況，嗆聲稱「要給你死（台語）」。

合議庭依據李男購買汽油，辯稱是殺死黃男後要一起共赴黃泉，還好黃男防衛得宜，才沒有發生死亡的結果，依殺人未遂判處有期徒刑3年，案發後恐嚇判處有期徒刑7月，應執行3年4月。可上訴。