因應湧水持續，公路總局第四區養護工處、南澳工務段都加入抽水作業，並緊急協調水利署第九河川局調派大型抽水機具支援。（公路總局提供／王志偉花蓮傳真）

受東北季風及奈格颱風外圍雲系影響，東部強降雨，蘇花改南口機房被大水湧入，斷電後，中仁隧道南、北向暫無照明，因山區累積雨量驚人，中仁隧道來不及排水，隧道內出現多處積水，公路總局第四區養護工程處表示，隧道排水每小時可達約2公噸，但這次積水超過3倍以上，正用9個抽水機具抽水，並盡快搶修臨時電力供基本照明，駕駛人進入隧道注意。

東部強降雨，據氣象資料顯示，截至昨天，花蓮和中累積3天的雨量達272.5毫米。蘇花改中仁隧道自上月31日起開始湧水，超過抽排水設施能量，工務段緊急切離電力系統，避免造成設備損失，影響中仁隧道南下152.3公里至153.9公里，共1.6公里、北上153.3公里至153.9公里，共0.6公里路段暫時無照明供應。

雖然今天氣候已穩定，但連日山雨湧水造成中仁隧道路面積水，四工處交通管理及控制中心主任陳國正指出，中仁隧道上方有斷層帶，連續2個颱風外圍環量帶來持續降雨，造成山中岩層土石裡含有大量的水來不及排出，累積到一定程度便開始湧水，隧道設計每小時排1、2公噸雨量，現已超過3倍以上量能，才會導致隧道內積水。

金岳工務段長張芯瑋表示，目前湧水量仍很多，31日已緊急協調第九河川局調派2部大型抽水機具，也與南澳工務段緊急租借7個有15馬力的抽水機，即使全部工作人員全身濕透，仍希望盡快把水抽走，並設置臨時交維設施維護用路安全。

張芯瑋說，已邀集蘇花改工程處、原設計單位中興顧問及機電廠商研商短、中、長期方案，短期盡快以臨時電力供應，整體復電時程在安全考量下，需於機房積水排除後，檢視高壓設備受損情形另行評估。

進入隧道卻「摸黑」開車，黃姓民眾直呼「很誇張」，蘇花改是台灣很新的隧道，卻出現積水斷電，是不是該檢視隧道設計有無問題。希望政府能在危險路段興建「蘇花安」並進行蘇花公路沿線總體檢，確保行車安全。