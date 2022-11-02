民眾黨前立委蔡壁如請辭立委後，其空缺由新光集團第三代吳欣盈遞補，吳也在今日於立法院宣誓就職。蔡壁如在會中提及論文案批評，選戰沒有是非、不斷潑髒水，之後將繼續爭取清白；對於吳欣盈，她表示「真的是有點對不起欣盈，讓她這麼匆忙上陣」，但相信她定能勝任，且期許她做得比自己更好。

吳欣盈今天上午在大法官張瓊文監誓、立法院長游錫堃見證下宣誓就職，包含民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿、前立委蔡壁如、黨團主任陳琬惠、民眾黨秘書長謝立功以及前立委吳東昇、台灣工商企業聯合會理事長許顯榮也以親戚身分到場觀禮；立委高虹安則因有行程未到。

蔡壁如發言時握起吳欣盈的手說，吳欣盈進入立法院為國人服務、監督政府是原本就有的計畫，她也曾在5月到立委辦公室與黨團實習，但沒想到因為論文爭議倉促就任，「真的是有點對不起欣盈，讓她這麼匆忙上陣」，不過相信以吳欣盈的聰明與全力以赴拚勁，一定可以勝任，也期許吳欣盈做得更好。

蔡壁如話鋒一轉說，在閃辭立委的當下，接到四面八方的鼓勵與安慰，但她說，辭去立委職務是公開承擔，讓民眾黨持續往前走，繼續爭取她的清白；她痛批，選戰已經沒有是非，看不到候選人政見發表，只有不斷潑髒水，希望她的事件能還給國人健康的選舉環境。

她直言，在個人事件中，她不允許國家機器進入行政、學術、研究單位、學校，在她有生之年，對於社會不公不義，會繼續努力奮鬥，也不允許民進黨威權領導下，社會一再發生不公義事件，她離開立院後，相信一棒接一棒，台灣民眾黨一定可以注入台灣透明新政治。