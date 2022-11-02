國道1號南下10.1公里處汐止段昨日上午發生邊坡走山，預計11月4日傍晚搶通，立委林俊憲今在立法院交通委員會質疑，交通部高速公路局每年花4.7億元進行邊坡檢測，該處邊坡10月18日才檢查過，當時指出「無明顯疑慮」，2周後卻走山。交通部表示，1周內提出坍方地點的施工計畫邊坡穩定分析報告，2個月內提出並制定應進行邊坡穩定分析報告法規機制。

林俊憲指出，高公局每年花在邊坡檢測的經費達4.7億元，10月18日才檢測過，結果是無明顯疑慮。他批評，檢測時說穩定，事後又說是岩盤斷裂，理由一大堆，邊坡上插了28支偵測器，有雨量、地瞄傾斜等偵測，邊坡上面滿滿監測儀器，為何無法發現？做這個有何意義？認為每年花那麼多錢，卻未得到應有效益。

交通部長王國材回應，高公局對全國597處C級定檢頻率、颱風豪雨檢查，包括偵測器密度及廣度會再加強，會再請高公局加強巡檢。

立委陳椒華提案要求，由於交通建設邊坡穩定分析非常重要，爰此，請交通部1星期內提出國道1號南下約10K＋100處施工計畫邊坡穩定分析報告，並要求強化國道、公路及鐵道施工之邊坡穩定安全，2個月內提出並制定應進行邊坡穩定分析報告法規機制。