針對批踢踢網路實業坊網路帳號「citima」，2日上午發文抹黑民進黨新竹市長候選人沈慧虹，指沈於北市府時期協助議員銷單。沈慧虹競選辦公室今天嚴正駁斥，並表示此為刻意誤導且子虛烏有的訊息，對於該帳號刻意抹黑，沈慧虹競選辦公室已著手提告。

沈慧虹競辦指出，此案為20年前於台北市，被告在網路上刊登廣告，因聲稱可銷單而被控詐欺取財，當時沈慧虹是以證人身分出庭作證，而不是被告。

根據該判決書內容指出，被告當事人刊登網路廣告聲稱可以代客處理「北市停車單逾期罰款」，藉此賺取處理工本費。判決書記載，當事人辯稱，他曾經透過某台北市議員議會辦公室處理逾期停車單和停車費等選民服務。

沈辦指出，沈慧虹時任台北市停管處第1科科長，因為同時兼任府會聯絡人，相關案件統一由沈慧虹收件，再轉手給各主責單位處理，本案停車逾期案件，是停管處第4科的業務，沈慧虹僅以證人身份出庭作證。

沈慧虹競選辦公室強調，選舉倒數1個月，針對網路上的不實抹黑，將蒐集證據後對造謠者提出告訴，希望遏止這種不良選風，還候選人清白，也還給新竹市民優質的競選環境。