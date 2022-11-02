29歲女星林莎憑著機智反應活躍綜藝圈，入主節目《食尚玩家》後曝光度激增，擁有一張可愛清純童顏及D級傲人身材，被粉絲封為「台版三上悠亞」。近日她宣布即將發售2023的寫真年曆，並曬出性感開洞的內褲，看起來就像「人肉水蜜桃」般誘人，粉絲看到作品後紛紛暴動，直喊受不了。

林莎時不時曬出幾張年曆寫真，其中一張照片中，林莎以臥趴姿勢看向鏡頭，她帶著細框眼鏡，上身穿著短版粉色的捲邊上衣，但下半身只穿一件純白蕾絲內褲，令人驚訝的是，上面還開了一個洞，微微露出股溝，她微咬下唇，表情嫵媚，大秀迷人腰身、渾圓蜜桃臀和蜜大腿，讓人大飽眼福。

林莎表示，凡購買寫真年曆的粉絲都可以參加簽書會，時間和地點待後續公布，粉絲紛紛暴動大喊：「受不了」、「太可愛，太犯規啦」、「太厲害了」、「這張讚讚」、「好誘人」、「好特別的內褲」、「翹屁屁」、「這件內褲超正」，也有粉絲受不了大喊：「真的很A！」這則貼文，截至目前為止已經吸引5.5萬人按讚。