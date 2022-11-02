經濟黨負責人周琮堂因進口並販售具療效保健品遭檢舉違反《藥事法》，有媒體報導，國民黨桃園市長參選人張善政不只擔任經濟黨榮譽總顧問，更多次與該黨高層同框，儼然成為經濟黨的「門神」。民進黨立法院黨團2日召開記者會強調，張善政與經濟黨關係密切，究竟該黨的不法活動，張善政是否知情並參與其中？要求張善政應該說清楚、講明白，別再以「禮貌合照」蒙混過去。

對此，張善政回應強調，他已說過裝睡的人叫不醒，這就是禮貌上對方給他一個顧問的名義，「秀才人情紙一張」如此而已，他希望鄭運鵬這次能夠真的聽清楚，不要再問這個問題了。

民進黨立法院黨團總幹事羅致政指出，張善政曾於2019年1月出席中央委員及幹部會議，並接受黨內頒發的顧問聘書，同年11月則出席周琮堂舉辦的論壇研習班，獲頒講師聘書，今年3月更獲經濟黨聘為榮譽總顧問，種種活動顯示張善政長期並深入地參與經濟黨。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀質疑，張善政究竟知不知道經濟黨販賣假藥？是否有參與販售？她批評，張善政總說自己是科技人，接受農委會委託寫出來的報告幾乎抄襲，而任職榮譽總顧問的經濟黨，則販售高價假藥。換句話說，大眾看不見張善政在科技領域上的表現，他自身也無法對一個政黨做出基本判斷，不禁懷疑這樣的人要如何當桃園市長？

民進黨立委湯蕙禎則懷疑，經濟黨販賣假藥違反《食品安全管理法》、《藥事法》，讓許多民眾受騙賠上健康，張善政卻在黨內擔任榮譽總顧問，難道整件事與他完全無關？

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰也指出，媒體報導及事證皆顯示張善政深度參與經濟黨活動，質疑經濟黨不法行為是否與張善政有關？而張善政身為前行政院長的名號是否被經濟黨利用以騙取錢財？他強調，面對上述質疑，張善政不能再用「與他人禮貌性合照」為由混過去，此事攸關公眾利益，張善政應該出面向國人及桃園市民交代，絕不能迴避。