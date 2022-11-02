依據台灣失智症協會進行的失智症流行病學調查結果，並以內政部民國2021年12月底人口統計資料估算，台灣65歲以上老人約有400萬人，其中失智者約有30萬人，也就是65歲以上的老人每13人即有一位罹患失智症，80歲以上的老人更是每5人即有一人失智。台灣失智症協會曾公布的「失智者財務損失調查」指出，高達1/3失智者的財務損失，來自於被親人剝削，其次才是詐騙集團、朋友或同事。

失智者的判斷力變差，常常成為被詐騙的目標。華南銀行建議，可以透過「意定監護」結合「安養信託」的方式，預先規畫守護財產安全。華南銀行推出「意定監護」結合信託的「守護一生安養信託」，委託人可在自己意思表達清楚時，預立「意定監護」契約，未來若委託人發生受監護宣告時，監護人即可代理委託人，以委託人之期望去執行，讓安養信託之契約運作更加穩定，藉由「意定監護」與安養信託雙重機制的結合，提高安養信託受益人的生活保障。

過去，當失智者無法自理日常生活及管理自身財產時，僅得由法院選任監護人，自民法增訂「意定監護」制度，民眾在意思能力健全時，可選任信賴的人簽訂「意定監護」契約，約定將來自己意思能力喪失或衰退時，由其擔任監護人，代替本人管理財產或處理事務，嗣後法院為監護宣告時，基於尊重本人之意思自主，當以本人事前指定之監護人，較符合本人的意願及利益。

超高齡社會即將到來，高齡長輩獨居將逐漸成為常態，當高齡者出現失智或生活無法自理等狀況，要如何保護自己的財富安全？華南銀行建議，可以透過「意定監護」結合「安養信託」的方式，預先規畫守護財產安全。