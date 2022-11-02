富士康鄭州廠爆發疫情和後續衍生的員工出走事件，引發各界關注，該廠所在的鄭州航空港區今天中午宣布，即時起全區實行全域靜態管理，時間長達七天。

大陸央視報導，鄭州航空港經濟綜合實驗區新冠肺炎疫情防控指揮部通告，經區疫情防控指揮部研究，決定自11月2日12時起，在全區實行7天全域靜態管理。

靜態管理期間，除承擔疫情防控任務和維護城市基本運行的人員外，全區所有行政事業單位人員全部居家辦公，或在所在社區（村）轉為志願者，參與核酸檢測和社區服務工作。