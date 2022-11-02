九合一選舉倒數，前北市議員羅智強2日到台中為國民黨爭取連任的市議員陳文政掃街拜票，他也分析台中市長選情，直言政績就是台中市長盧秀燕最大的靠山，他也說，台中捷運藍線延宕，事實上是交通部在卡，而蔡其昌做為中央要員，難道說不上話嗎？對此，蔡其昌總部回應，盧市府遇到困難就說中央卡他，請問中央到底卡你什麼？

羅智強表示，政績是盧秀燕最大的靠山，民進黨要去挑剔他，都弄一些蠻好笑的方式，如台中捷運藍線，事實上是交通部在卡，民進黨這種操作是搬石頭砸自己的腳，把紀錄搬出來看，真正在卡、造成台中捷運延宕的罪魁禍首就是林佳龍，蔡其昌目前是立法院副院長、中央要員，坦白說捷運任何事情，你（蔡其昌）難道今天說不上話嗎？中央在卡台中捷運，民眾是看在眼裡的。

羅智強也說，他實在也不知道蔡其昌在打什麼？一直再鬧笑話，舉個例子像台北市長侯選人、前衛福部長陳時中現在選情不好，民進黨第一個出來切割陳時中的就是蔡其昌，如果你（蔡其昌）在陳時中護航高端時跳出來抨擊或勸告陳時中，他會覺得蠻有道德勇氣的，如今陳時中因為高端疫苗，因為防疫成績不佳再講一些馬後炮，說什麼如果陳時中不選台北市長會怎樣怎樣，現在說這些話只顯示出蔡其昌是慌了。

他也表示，政績是盧秀燕最大的靠山，是今天他受到民眾支持最大支柱，希望這場選舉大家用選票來支持盧秀燕。

對於羅智強的批評，蔡其昌競選總部表示，陳時中擔任指揮官的指揮調度深受國人肯定與安心，但當防疫的專業工作遭特定人士政治操作後，許多專業都受到刻意抹黑與政治口水，被抹黑到非常荒謬的地步，這樣不是國家之福。