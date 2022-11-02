近來許多政治人物的論文出問題，立委今要求教育部要提出具體辦法來捍衛學術倫理，甚至修改《學位授予法》，明訂論文要經過比對軟體比對以確認沒有抄襲。教育部回應，正請國家圖書館建置論文比對系統，並會用政策引導鼓勵大學使用。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部及所屬單位預算案，立委黃國書提案指出，今年關於論文抄襲、代寫等相關議題層出不窮，引發社會關注，有關學術倫理相關議題，不應僅停留於教育宣導層次。

黃國書表示，學位授予雖然是各校大學自治及學術專業管理，但教育部對違反學術倫理的處理機制、檢核系統建置、遏止論文代寫等應提出更積極的作為，維護高等教育學術品質。他建議修改《學位授予法》，直接將論文比對納入法令中來強制執行。

教育部高教司長朱俊彰則說明，國家圖書館有國內最完整的碩博士論文，因此教育部委託它開發論文檢測系統，一旦開發完成，會提供大學可免費使用。這個系統主要是比對學生新發表的論文是否跟國內既有碩博士論文有多大的相似度。

朱俊彰進一步指出，教育部已和國科會透過國家授權模式，由政府統一向業者採購論文比對系統，價格比較便宜，比對的範圍、次數及資料量也比較多，目前這部分作業已經完成。大學可藉此比對學生論文跟國外論文的相似狀況。

黃國書追問，會不會要求論文一定要通過相似度比對？朱俊彰說，會透過政策工具引導大學使用比對論文系統，至於是否要納入法律強制規定，那要等到《學位授予法》修法時再來討論。