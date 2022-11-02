台中市工策會表揚今年十大伴手禮愛心廠商贊助公益。(工策會提供)

台中購物節熱鬧登場，而第14屆「台中市十大伴手禮」網路票選活動也從11月1日開跑，將持續到11月10日，主辦單位台中市工商發展投資策進會宣布，票選活動呼應主題「BUY禮！百禮！」再度與全台最火紅的「台中購物節APP」連結，邀購物節APP百萬會員參加網路票選，並將心意化作消費力，力挺台中的伴手禮。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊指出，今年台中購物節聲勢驚人，截至今日APP下載次數已突破150萬次、累計登錄金額破32.6億元；而台中市十大伴手禮網路票選已連續第2年結合台中購物節，判藉由APP的超高熱度，讓全台灣看見台中的優質伴手禮。

工策會說，網路票選時間自11月1日起到10日截止，活動期間每人僅得投票1次少，最少投5票、最多可投10票。民眾下載並註冊登入台中購物節APP，點擊首頁輪播橫幅區進入活動頁面，凡參與網路票選，即有機會抽中十大伴手禮精美禮盒。

此外，民眾如果在活動期間購買台中伴手禮，登錄消費發票還可參加購物節抽大獎，工策會指出，接下來活動一檔接一檔，緊扣觀光主軸，帶動伴手禮、零售、餐飲、旅宿業等在地產業，也邀民眾11月12、13日到市民廣場參加現場票選活動，完成現場投票就有機會抽70吋液晶電視與美味伴手禮盒。