民進黨基隆市長候選人蔡適應近來遭指他與黑道關係密切，除涉及桃園都更案外，對手也指他放任黑道支持者用賄選方式影響椿腳及支持者的意願。蔡適應2日上午表示，桃園都更案土地均採公開標售，他從頭到尾沒有介入協調。至於對手的指控，蔡競總發言人也表示，已針對抹黑內容提告。

蔡適應遭質疑涉入桃園市眷村都更案，他2日上午表示，該土地在他當立委前便要拍賣，他只是促使該程序依法辦理。且土地透過公開標售方式處理，任何人都可以參與，他從頭到尾沒有介入協調，國防部和國有財產署也多次聲明沒有外力介入。

國民黨基隆市長候選人謝國樑2日上午也表示，民進黨2日將召開名為「終結黑金，贏回正義」記者會，對此，他認為非常諷刺。謝國樑指出，民進黨的參選人，尤其在基隆就是跟黑道大量掛勾，讓黑道在基隆用賄選方式，影響樁腳和選民的意向，這已是20年前最傳統的選舉方式，沒想到民進黨又重操舊業。他譴責和唾棄對手採用這種賄選行為。

對於對手的抨擊，蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，對手一再抹黑蔡適應團隊與黑道有關，候選人蔡適應已做出充分說明，日前也已針對謝國樑的抹黑內容提告，被謝國樑指控的當事人也已說明與蔡適應沒有關係。

沈詠珮進一步表示，要選市長、競選公職的人應該要有良心，不要抹黑別人很會，說到自己不明的金流、談到政見就支支吾吾，基隆人不需要對市民不誠實的市長，更不需要只會騙票的謝公子。