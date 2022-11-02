日前立法院財政委員會審查財政部2023年度總預算案，財政部長蘇建榮在答詢時透露，今（2022）年全國稅收實徵數超出預算約4000億元。前立委蔡正元認為，這些超徵的稅收在法理上是人民未同意的，應退還給人民，提議普發萬元春節紅包，剩下的可以給政府還債，絕不能讓當權政客拿走。

蔡正元今（2）日在臉書表示，今年全台稅收超徵4000億元，其中財政部超徵3000億、地方政府超徵1000億，而這些稅收未經議會核定，法理上來說其實就是「人民未同意的稅收」，因此政府不應收取，並依據稅收平等核准權的基礎，將所有超徵的稅收平均退還給全台人民，每人約可獲得17000元。

蔡正元提議，在農曆過年前，全台不分老少每人發出1萬元的退款紅包，至於剩下的部分可用於償還政府負債，避免被當權者拿去豢養綠色網軍、網紅、名嘴、媒體，或是搞無用的工程和標案回饋金主。

「台灣每個人都有權領這超徵稅收款1萬元！」蔡正元強調，這次退款不可以搞振興券的把戲，若當權者不答應，台灣人就應該用選票或是各種方法把當權者趕下台。