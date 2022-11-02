謝龍介陪葉元之到市場掃街。（葉元之服務處提供）

國民黨台南市長候選人謝龍介今（2）日到新北市幫市議員候選人葉元之站台，陪同葉元之在板橋傳統式掃街拜票，謝龍介表示，選舉大家都會拚搏到最後一刻，好兄弟打電話來求救，我們就要現身啊！葉元之則說，謝龍介有高人氣，雖然他自己在台南有在選，謝謝他撥空來站台，板橋很多人都很喜歡他，希望藉助他的高人氣來輔選。

對於台南縣議長郭信良日前幫謝龍介站台，引爆綠營茶壺內風暴。對此謝龍介說，沒想到會有這麼大的風波，但是做人要有人情義理，大家相互幫忙，「食人一口，還人一斗」，他自己如果欠他們人情，時間到該還的還是要還，江湖上出來總是要還的，這是情意相挺，他們內部要怎麼爭鬥，我們不予置評，不過他認為還是會再持續，畢竟民進黨就是以政治利益爭鬥為主要目標，中央跟地方都一樣，施政並不是把人民擺在第一位，而是把派系利益擺在第一位。

另謝龍介質疑6都只有台南沒有標準運動場館，台南市府回應，目前已有5座全民運動館正推動中。謝謝龍介今再反駁，那個叫做運動中心，不是運動場館，我們要的是小巨蛋，市府給的是鵪鶉蛋，不一樣。運動中心到處都有，新北市大概最多，台南市本來就很少，現在把和科技大學裡的體育館簽約，也說是那個區的運動中心，等於是應付，我們要是一個能夠作為展演中心小巨蛋以上門面型、永續經營的運動場館，並不是他們講的這種運動中心。

11月16日台南市將舉辦公辦政見說明會，謝龍介說，我們一直要求採取辯論，但他們不接受，既然不接受，我們就闡述我們的理念，新北市、台北市、高雄市有的老人福利政策，台南市沒有，也做的最差，這不能全部怪市政府，30年來沒做事，你還是投給他，你要繼續投他，你就繼續沒福利。我們提出的老人健保全額補助，其他5都都有，台南的長輩真的是二等公民。這些福利政策、長期被詬病的交通問題、少子化問題、青年政策等，我們都會在政見會上一一闡述。