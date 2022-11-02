民進黨台北市長候選人陳時中日前赴內湖康樂隧道勘災時爆出闖紅燈，但員警的密錄器恰巧「沒開」，車上行車紀錄器也被「洗掉」，北市警察局內湖分局長王炳睿又被發現幫陳撐傘，遭質疑行政不中立，與民進黨英系有特殊關係。國民黨台北市議員徐巧芯昨深夜曝光一張爆料照片，直指5月18日的喜相逢餐敘，「愉快的夜晚都在談些什麼呢？」、「訂席的人是什麼背景呢？」

徐巧芯緊咬「喜相逢」聚會，稱5月18日的喜相逢有東堂勇（指內政部長徐國勇）、前民進黨秘書長洪耀福、民進黨副秘書長高幸雪及內湖分局長王炳睿以及左邊一個黑衣不明人士，愉快的夜晚都在談些什麼呢？

她也質疑，為什麼王炳睿去吃了一頓飯，飯桌上一個人都不記得呢？背對著鏡頭的人是誰呢？訂席的人是什麼背景呢？是白道還是黑道？請回答。

徐巧芯表示，王炳睿說他到的時候已經在用最後幾道菜，但爆料人告訴她，王炳睿很早就到了，並且可以看到照片上許多人的杯盤都是乾淨的，真的已經吃到最後幾道了嗎？

徐巧芯說，王炳睿的位置坐在主位的右手邊，是重要的位置，但他告訴我除了徐國勇以外一個認都不認識，當下介紹完以後也全部都忘記了，想不起來任何人的身分跟姓名，另外訂位的人真的是部長？還是一名姓郭的先生？

徐巧芯也批，連吃飯哪一天都不記得，記錄都沒有，最後去查了以後還是告訴我什麼都查不到、什麼都忘記了，下一個更重要的問題是，當天訂位的人到底是誰？背景到底是什麼？畫面上左邊站的黑衣人是誰帶去的人？什麼身分？

對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊認為，此事看起來是因綠營內部惡鬥才把資料提供給藍營，牽扯無辜的公務人員，她要予以譴責，相信分局長只是受邀參加餐敘，而國民黨有必要說清楚，而非去汙衊高階公務員、高階警官，這點非常不可取。

徐巧芯再度發文，直言副市長真的太單純了，她必須公布對話以正視聽，讓黃珊珊了解一下這位分局長平常都在做什麼，不要被騙了，王炳睿親口說，他到任就去找過喜相逢的老闆，要人家讓他「比較好訂桌」，老闆也答應「給他一桌」，雖然後來王炳睿說他的一桌還是沒有拿到，但這個行為難道是可取的嗎？分局長的工作是去幫忙政府高層要桌、排訂位嗎？

徐巧芯強調，自己收到爆料並不是民進黨給她的，請黃珊珊不要誤會，原因是據傳有人已經在查其他桌的人，想揪出吹哨者，讓對方受不了才找上她幫忙，她也清楚的請王分局長要保護隔壁2桌的民眾，不要讓他們因為有人拍了照片，就得活在恐懼之中。