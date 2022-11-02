林佳龍選後循「蘇模式」接任閣揆？ 蘇貞昌吐這句鄭麗文秒噴笑

立法院院會昨（1）日施政總質詢，行政院院長蘇貞昌率相關部會首長列席並備質詢。民進黨出身的國民黨立委鄭麗文拿出看家本領，對蘇發出一系列犀利質詢；蘇也不甘示弱，狂噴「金句」回敬鄭這位昔日同志，展現「史上任期最長閣揆」的嘴砲功夫。雙方從兩岸議題問到俄烏戰爭，國民黨台北市長候選人蔣萬安、民進黨新北市長候選人林佳龍、民眾黨新竹市長候選人高虹安，也通通「躺槍」，讓外界傻眼，也引起不少網友熱議。

《中時新聞網》特別整理出鄭麗文（Q）與蘇貞昌（A）的重點問答內容如下：

鄭（Q）：這是院長最後一次到立法院備詢？

蘇（A）：這個問題過去很多立委問過，有一些問的立委現在已經不在立法院了，但我卻還站在這裡，所以這種事情很難回答。

Q：林佳龍願去參選新北市長，是否打算循「蘇貞昌模式」，若選得不錯之後就要來接閣揆？

A：但我當時是選得很差啊！所以不是因為選完怎樣，林佳龍與總統府方面也都已否認此傳聞，故應與事實是不一致的。

Q：鄭文燦卸任桃園市長後，是否會來接閣揆？

A：民進黨內人才濟濟，閣揆也不一定是同黨，有各種可能。閣揆本就是個「消耗性很強」的位子。

Q：陳其邁根本沒去當兵，誰敢相信他會像烏克蘭基輔市長一樣，首當其衝、抵抗到底？

A：蔣萬安也沒有當兵啊！蔣萬安才14天耶！

Q：鄭運鵬沒選舉後就跑到大陸去賺大錢，還在國籍上填「中國」，對比民進黨「抗中保台」的主張，這不是很好笑嗎？

A：這是在申請國際專利上的那個表格，高虹安也是這樣啊！

Q：高虹安不是我推薦的啊，你跟我說她幹什麼？

A：因為妳在問的是「這件事情」！