11月7日是24節氣中的立冬，代表年運交接的日子，塔羅牌老師艾菲爾表示，明年會犯太歲的生肖兔、生肖馬、生肖龍、生肖雞、生肖鼠，或是農曆二月、三月、五月、八月、十一月出生的人，可利用下周一立冬這天轉運，降低明年犯太歲的衝擊。

此外，今年犯太歲的生肖虎、生肖蛇、生肖猴、生肖豬，也可透過立冬這天轉運，揮別過去一年的不順遂。

塔羅牌老師艾菲爾公布四項立冬轉運法，包括吃糯米食物、插鮮花、擺放橘子跟橘皮，以及配戴適合自己八字的手鍊，具體做法如下：

●吃糯米的食物

立冬這一天可吃糯米的食物（補中益氣），像是湯圓，要吃雙數，代表著雙雙對對丶圓滿福氣。

●擺置鮮花

立冬招姻緣最適合的方向是北方，當天可在家中或臥室的北方擺上花束，可改善冬天凋零跟蕭瑟的運勢，也能趕走光棍的魔咒，花的種類不拘，建議用粉色，如果是放玫瑰的話，要將刺剔除，並以雙數為佳。

●擺放橘子跟橘皮

橘子為冬天盛產的水果，諧音有吉祥的意思，在立冬當天擺幾個橘子在客廳，可使人生氣蓬勃，並為運勢轉換招來好兆頭，此外，數字9屬於陽，可在立冬當天把橘皮剝成9片（或九九81片），放在家中的各角落，一周之後清除。（如果橘皮無法順利乾燥，表示某處的濕氣過重或是有穢氣，要特別打掃丶除濕）。

●配戴適合自己的手鍊

在年前的轉運時刻，可多行善布施為自己種福田，也可配戴適合自己的水晶，或按照八字的生肖喜用配帶三合貴人生肖手鍊，為自己轉好運。