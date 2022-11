原能員近期風雨不斷,繼主委謝曉星爆職場性騷擾爭議後,近日再被爆出所屬核能研究所31名官員涉升遷報告舞弊,所長陳長盈、副所長李海光均在內。原能會表示,31篇研究報告經查處後屬於陞遷日期較其博士學位取得為早,或是陞遷著作並未引用其碩博士論文等,另有3篇研究報告經初步檢視後確與被檢舉當事人碩博士論文雷同,已經下架。

據媒體爆料,核研所長陳長盈於2012年升簡任研究員提交的報告中,方程式與代碼解釋部分與台大研究所某林姓碩士生論文雷同;副所長李海光則是把自己得博士論文重新包裝來提交升官研究報告,總計31名高管透過重新包裝論文來晉升。

原能會表示,原能會自今年初受理陳情人以具名方式檢舉核能研究所陳長盈所長等34人疑有不當陞遷事宜,經半年來專案小組逐一比對34位核研所同仁與陳情者所提供34篇論文之陞遷結果,其中有31篇研究報告,經查處後屬於「陞遷日期較其博士學位取得為早」或是「雖陞遷日期在學位取得後,但陞遷著作並未引用其碩博士論文」。

以所長陳長盈為例,其於2012年所提之陞遷著作為「Strategy to optimize cathode operating conditions to improve the durability of a Direct Methanol Fuel Cel」及「Operation Characteristic Analysis of a Direct Methanol Fuel Cell System Using the Methanol Sensor-less Control Method」等,與檢舉人所提供之碩士論文並無相關。

原能會指出,另查有3篇研究報告,經初步檢視後確與被檢舉當事人碩博士論文雷同,為求審慎並昭公信,已要求核能研究所於4月15日將上述3篇研究報告先行下架,惟考量被檢舉人之權益,目前已委請外部專家學者進行第二次之檢視。後續將俟第二次檢視結果出爐確認後,再依陞遷及獎懲相關規定予以議處。

另為避免類此情事再發生,在調查進行中,本會也5月6日同步要求核研所修正晉陞辦法,明文規定不得以碩博士論文或雷同內容作為提報晉陞著作,並非報導所言未積極查辦。

原能會表示,至於媒體報導陳情人自述吹哨者身份曝光乙事非屬事實,由於本案查處結果事涉被檢舉人名聲及權益甚巨,查處過程僅專案小組成員及核研所人事單位知悉,除一方面針對研究報告逐一比對外,另一方面亦需洽陳情人告知進度並釐清事證,勿枉勿縱,以利周妥。