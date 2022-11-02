中廣董事長趙少康提藍白合，籲國民黨新竹市支持民眾黨市長候選人高虹安，交換民眾黨台北市支持國民黨市長候選人蔣萬安，遭國民黨主席朱立倫反嗆「有辦法讓黃珊珊同意再提」。趙今發新聞稿稱，此刻已沒有什麼「新竹換台北」的事。

趙少康表示，「新竹換台北」引發討論，不過選到現在，國民黨應該已經不需要跟民眾黨商討什麼了，因在台北市民眾黨好像已沒有什麼可以給國民黨了。

趙少康指出，新竹市長選舉民進黨支持者歸隊，導致民進黨市長候選人沈慧虹追近高虹安，而傾向國民黨者也有33％支持高。

趙少康說，周六國民黨重兵集結新竹市要拉抬市長候選人林耕仁，前高雄市長韓國瑜好像也要去，「把林耕仁推到第一」當然是國民黨最期待的目標，但若不能，會不會讓民進黨漁翁得利，此時民眾黨應比國民黨更加關心此事才對。

不過趙少康仍提醒，事到如今，有的只是各候選人再努力20天後，國民黨要認真評估自己能否勝選，如能勝選，當然最好，如不能，是最不願意看到民眾黨還是民進黨勝選？

趙少康說，國民黨也可能認為，未來與其有民進黨、民眾黨兩個競爭對手，不如只有民進黨一個對手單純，何必讓柯文哲乘機坐大增加未來競爭能力？這就是另外的考量了。