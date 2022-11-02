無黨籍台北市長候選人黃珊珊將迎來第二場大型造勢，她2日公布「偉大市民向前騎」競選活動，將於11月6日騎單車繞行北市12行政區，沿途停靠柯市府8年的代表性政績。黃珊珊表示，她要透過活動讓市民看見台北市8年來的改變，還嗆藍綠對手台北絕非停滯8年、一成不變，要求對方把批評「收回去」。

黃珊珊上午公布11月6日「偉大市民向前騎」單車活動，自早上7點從競選總部旁的大巨蛋出發，沿途行經廣慈社宅、台北流行音樂中心、大港墘公園、士林市場、新北投車站、永樂市場、心中山線型公園、北門廣場、艋舺公園、景美集應廟、東區龍門廣場，再於晚間10點回到終點站台北市政府。

黃珊珊表示，她曾與市長柯文哲一同挑戰台北高雄「一日雙城」，當時她從台北騎到彰化，此次繞行台北12行政區難度讓她「快昏倒」，但有信心順利完成，但柯文哲因另有行程，若時間允許，會邀請對方參與其中一段路程，也設下明年目標21公里、騎到台南的願望。

黃珊珊指出，過去走訪地方時，發現民眾僅了解家鄉行政區的狀況，對於其他地區一無所知，她希望透過此行串連台北市過去8年的重要政績，讓更多民眾知道，台北市並非藍綠對手所說的「一成不變、停滯8年」，也要求對手把批評「收回去」。