無黨籍台北市長候選人黃珊珊今(2日)在臉書預告，6日騎遍台北市12行政區，在每一個光榮的里程碑，放眼下個世代的改變，地點包含廣慈社宅、台北流行音樂中心、T-hub / 大港墘公園等等。她也喊話，要讓每一天都超越昨天，讓台北迎來下階段的全新改變。

黃珊珊在臉書分享，改變，來自積沙成塔的累積，回頭一看，會發現我們的堅持，帶著我們走了多遠。這些點滴，源自於台北市的偉大市民兩次成功的選擇，推倒了藍綠的高牆。我們堅持公共安全，將大巨蛋變成合乎國際標準的安全比賽場地；我們推進居住正義，社宅興建全國第一；我們放眼國際舞台，打造東區生技、音樂產業廊帶，培植青年新創基地。

不只如此，黃珊珊指出，重塑台北車站國門，讓北門重見天日，讓車站與周邊區域煥然一新；我們全力抗疫，撕掉破口標籤，不拋棄人民，守護攤販生計，而這些都只是開始，我們要讓每一天都超越昨天，讓台北迎來下階段的全新改變，包含北區紅線「光鏈計畫」、2038年亞運在台北、台北未來宅、河岸ROD與艋大大計畫、南方公園計畫、忠孝東路散步道...，將是所有市民齊步走向的未來。

黃珊珊預告，6日將騎遍台北市12行政區，在每一個光榮的里程碑，放眼下個世代的改變，邀請所有市民朋友一起來幫加油。