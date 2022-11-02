導演鈕承澤涉嫌性侵劇組女工作人員，遭判刑4年定讞，去年11月30日解送花蓮監獄入監執行後，去傳出在獄中享有特權，對此，獄方強調一切依法行政，絕無特權一事。（本報資料照片）

導演鈕承澤4年前性侵劇組女工作人員，遭判刑4年定讞，去年11月30日解送花蓮監獄入監執行，近日卻爆出他在獄中享有特權，不僅不用下工廠作業，還用其他受刑人帳號匯錢買菸討好獄方，讓他可在舍房享福，痛批「好像花蓮監獄他開的一樣」。對此，獄方澄清，鈕是社會知名人士，基於戒護管理考量，才配置於舍房作業，駁斥絕無特權照顧，強調一切依法行政。

鈕承澤2018年11月不顧劇組女員工反抗，強壓性侵得逞，法院審理期間，雖賠償200萬元試圖和解，卻稱女方對他有好感、否認犯罪，經一、二審法官認定他無悔悟之心，依強制性交罪判刑4年，最高法院也駁回上訴定讞。鈕在入監服刑前將戶籍遷往花蓮，以安頓母親為由，申請在花監服刑，去年11月30日報到執行，今年6月，資深藝人李烈也前往探監，關心近況。

不過，鈕承澤入獄近1年，卻被爆料他在獄中享有特權，不僅沒被配發至工廠作業，在義舍過的日子消極，目中無長官，彷彿「花蓮監獄他開的一樣」，給他不一樣的待遇及特權，更指，鈕向義舍新收受刑人借取帳號匯款，購買香菸討好「服務人員」包庇他待在房舍，讓許多受刑人感到不公平，質疑獄方「官官相護」、包庇，他的獄中生活才能過得無憂無慮。

對此，花監駁斥特權一說，強調「一切依法行政」，獄方表示，鈕員是社會知名人士，入監後，經監所調查審議委員會基於戒護管理考量，才配置在舍房裡摺紙蓮花，主要是希望能避免其他受刑人接近、騷擾，絕非特權，且他為人低調，每天作息也正常，管理人員均定時看管，絕無包庇。

花監表示，經調查鈕員金錢使用部分，他每周都有固定購買習慣，加上其於監所戶頭尚有餘額，完全不需要使用他人帳號購買，獄中更無收賄情況出現。不過，依規定，鈕入監期間如表現良好，最快明年11月有機會申請假釋。