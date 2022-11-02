群電（6412）公布前3季財報，其中第3季合併營收108.01億元、單季稅後盈餘9.66億元及每股盈餘2.44元均創下新高，累計前3季每股盈餘達6.32元，表現優於市場預期。

儘管NB市況不佳，群電第3季業績表現亮眼，第3季合併營收為108.01億元，季增5.2%，年增6.6%，單季合併毛利率為20.5%，季增 3.7個百分點，年增2.3個百分點，營業淨利為12.35億元，季增52.5%，年增32.7%，營業淨利率達11.4%，季增3.5個百分點，年增 2.2個百分點，淨利率達8.9%，季增1.4個百分點，年增0.8個百分點，歸屬於母公司業主稅後盈餘為9.66億元，季增25.2%，年增17.8%，單季每股盈餘為2.44元，季增25.1%，年增16.7%，單季營收、毛利、營業淨利、稅後淨利、每股純益、毛利率、營業利益率均創新高。

群光電能表示，雖然8月遭遇到重慶限電的亂流，不過公司迅速租賃發電機因應生產，營收並未受到重大影響，加上料況改善、公司持續推動產品組合升級，第三季伺服器、電競筆電、遊戲機電源以及智慧建築營收年成長均達雙位數，衛星通訊電源出貨亦十分暢旺，整體而言，第3季產品組合為今年以來最佳，帶動公司寫下「三率三升」的好成績。

群電今年前3季合併營收達315.65億元，年增6.1%，營業毛利與營業淨利分別為56.83億元和29.53億元，分別年成長8.8%和16%，稅後盈餘為24.95億元，年成長21.2%，每股盈餘為6.32元，年增20.2%，年化股東權益報酬率(ROE)達28.7%，累計前3季營收、毛利、營業淨利、稅後淨利、每股純益、營業利益率、淨利率及ROE均創下公司成立以來歷史高點。