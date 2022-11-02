日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）與美國航太總署（NASA）共同主辦的「國際太空站KIBO機器人程式設計挑戰賽」（英文簡稱KIBO-RPC）決賽，在歷經與日本、美國、澳洲等諸多國家激烈競爭後，最後由台大團隊勇奪全球冠軍寶座。

國研院表示，「KIBO-RPC挑戰賽」已經連續舉辦3年。在比賽方式方面，KIBO是由JAXA為國際太空站製造的艙組，競賽假定KIBO太空艙遭太空碎片撞擊，造成氣體洩漏，須操控飛行機器人Astrobee加以修復。參賽隊伍在地區預賽時，得依照規定編寫程式控制Astrobee在模擬器太空艙中飛行，到達定點並對特定的標靶發射光點。

國研院提到，該賽事於10月29日舉行決賽，則是將程式傳送進真正的Astrobee，在國際太空站KIBO太空艙中操演。

國研院說明，因為太空艙中有氣流擾動，難度更高，團隊除了需要有圖像辨識、路徑規劃、姿態控制等專長，更必須有縝密的心思，將所有可能的突發狀況及應對方式都考量在內，透過程式設計、讓機器人完成任務。競賽以完成任務的時間及精度的總成績來計分，若超過5分鐘未完成，或機器人撞到隔離牆壁等，都算任務失敗。

至於參賽隊伍，國研院說，本屆賽事共有12組地區預賽冠軍隊伍參與決賽，最終10組繳交程式。其中除了包含台灣隊伍，還有日本、泰國、美國、 印尼、孟加拉、印尼／突尼西亞國際隊、越南、澳洲、馬來西亞。最後10組代表隊透過視訊軟體觀賽，由台大團隊「KIBO la na tsu bu KIBO ／ Robology Awesome Aliensu」，以兼具出色的準確度與時間，圓滿完成任務，獲得冠軍。第2名與第3名則分別由印尼的「Bondawoso3／Prime」及日本的「Space Lark」獲得。

台大「KIBO la na tsu bu KIBO ／ Robology Awesome Aliensu」隊長陳冠穎在發表得獎感言時表示，得到冠軍非常難以置信，「這是來自這麼多亞洲國家隊伍的競賽」，且其他隊伍完成任務的時間都非常短，競爭非常激烈。感謝JAXA主辦這項競賽，也感謝國研院太空中心的協助。

國研院太空中心主任吳宗信在頒獎給台大團隊時提到，台灣學生能在10個國家中脫穎而出，真的不容易。太空中心將繼續積極落實人才培育，透過參與「KIBO-RPC」、水火箭競賽等各種國際賽事，除了讓參與者有機會透過實際操作應證所學，並磨練學子在科學、技術、工程和數學方面的技能外，也鼓勵學生與來自世界各地的與會者互動競爭、擴大國際交流，期待能培育更多優秀的太空人才。