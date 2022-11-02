縣長徐耀昌、縣府勞工及青年發展處長彭德俊等人共同為活動宣傳。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

手作工藝蔚為風氣，苗栗縣政府持續辦理廣受歡迎的百工職人創客工作坊，今年推出3大主題工坊、9種課程、27個班次，藉由各領域專業老師的指導，進行實作與探索，激盪出創新火花。縣長徐耀昌2日偕同各界來賓在縣府第2辦公大樓大廳舉行「職人創藝‧菁彩傳藝」揭幕式後，將一連5天呈現繽紛又豐碩的成果。

揭幕式由歌手曾仲瑋演唱客家歌曲精彩暖身，台上台下互動熱絡，接著頒發「求職防騙我最繪、共下來比畫」創意海報設計競賽獎牌及獎金。

緊接著進入活動主軸，由縣長徐耀昌、勞工及青年發展處長彭德俊及縣議會主任陳鴻男帶領百工職人指導老師與學員，為今年令人驚艷的「職人創藝‧菁彩傳藝」成果展揭幕，並巡禮參觀創作。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊指出，百工職人創客工作坊開辦已邁入第6個年頭，先後近2000人次共襄盛舉；今年的計畫自7月啟動，推出3大主題工坊、9種主題課程，共開設27個班次計有413名學員參加，在3個月期間邀請18位不同專業領域的職人老師進行「菁」彩傳藝，希望學員在手作過程培養創新構想，感受手作樂趣，並在交流過程中激盪多元火花，發展地方特色產業。

縣長徐耀昌表示，感謝授課講師多年來的奉獻，把自己的專業薪火相傳，也透過學員不一樣的巧思沒發出更多創新思維，跟他提倡「創新、求變、接地氣」的理念完全契合。此次成果展，自11月2至6日為期5天，歡迎鄉親踴躍參觀感受各領域職人的創意和巧思，並達到觀摩學習的效果，期望百工職人工作坊成為常態性課程，傳授專業、技能與工安概念，培養更多具備一技之長甚至擁有證照的青年，為在地產業注入青春活力。

徐耀昌說，縣府鼓勵青年返鄉創業，或延續長輩的事業，發揮自己的長才與創意，不僅能減少開支增加儲蓄，還能就近照應長輩，而長輩也享受含飴弄孫的天倫之樂；另一方面，縣府多年來積極招商引資，陸續有許多績優股廠商進駐設廠，也為年輕人創造3萬多個工作機會，讓返鄉青年有更多元選擇。

「職人創藝‧菁彩傳藝」成果展的創作相當多元豐富，涵蓋客家山海創客美學、新時代創客及工藝創客等，有客間裁製老師黃仁豪指導學員縫製優雅服飾；桔柿印畫工作室呂紹賓將孔版印刷技術結合生活小物呈現多元面貌

苗栗陶青年創意協會理事長徐漢城與涵風畫陶指導老師張涵君，透過捏塑、揉壓等手法將日常風情融入陶藝器皿；纏花達人林子齡以纏線與捻線變化出令人驚嘆的客家纏花；另有藍染、木工、皮雕、電繪、壓克力畫等作品，細細品味，即可看見在地創客精神與山城文化工藝迸發的燦爛火花。