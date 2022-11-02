後疫情時代加速醫療智慧型穿戴裝置應用，在經濟部工業局電資組支持下，工研院與蓋德科技合作研發「800Z智慧健康手錶系統」，導入AI人工智慧分析系統進行台灣醫療認證程序，首次在衛福部彰化醫院進行測試驗證，未來醫護人員可透過及早監測，即時提供個人化診斷與醫囑，讓醫護人員零接觸，安心診療。

工研院電光系統所所長張世杰表示，AI人工智慧科技帶動智慧醫療往前邁進，工研院長期深耕AI人工智慧精準健康數據模型分析與應用，希望透過AI人工智慧協助提升治療精準度與個人化應用。

在疫情風險下，血液透析可能有感染風險，去年工研院與衛福部彰化醫院合作，建立智慧血液透析臨床資訊系統，成功將所有透析病歷、醫療資訊、交班訊息全面電子化，透過AI分析在診療過程可能產生的低血壓風險，降低病患不適感。

雙方合作後，工研院將研發的AI人工智慧BOX與蓋德科技手環結合成，「800Z智慧健康手錶系統」，能即時上傳病患生理資訊，再透過邊緣運算立即將數據進行AI演算，提供護理人員最新的病患狀況，讓醫療照護更有保障。

工研院也協助「800Z智慧健康手錶系統」在彰化醫院進行場域驗證，透過AI精準健康數據模型，分析患者透析過程的連續健康數據，了解生理趨勢與變化，持續將健康管理從醫療院所延伸至居家生活的健康數據監控與管理。

張世杰指出，目前已成功獲得近500位患者、上萬筆資訊，協助管理慢性患者居家動態健康數據變化並掌握風險，成功降低醫療資源，進而提升患者的健康生活品質。

彰化醫院院長曾孔彥表示，「800Z智慧健康手錶系統」支援精準的心電圖、血氧濃度、動態心率、動態壓力、體溫等重要健康數據的收集與應用，可在醫療院所、養老中心、企業辦公室等大型場域，進行即時健康數據收集與管理，並支援即時求救按鍵，監控患者健康數據與緊急需求回應，降低醫護人員的照護負擔。