主持人黃子佼與孟耿如結婚多年，今年喜獲女兒玉米，兩人也經常在社群媒體中分享育兒日常，日前，黃子佼曾於雜誌專訪中透露，女兒玉米身上長有蒙古斑，而這症狀未在媽媽手冊中看到，孟耿如更為此在醫院哭整晚，不過對此黃子佼今(2)日發文澄清。

黃子佼在稍早於臉書上發文提到，由於他曾在雜誌上提到玉米長蒙古斑的事情，不過當他詢問過身邊的朋友與醫護人員後，得知並無大礙後才心安，不過，他強調這件事情似乎有些誤會「昨天至今標題越來越聳動」，因此於今(2)日在臉書貼文澄清：「放心，玉米一直健康穩定哦」

隨後，他也解釋道，老婆孟耿如在坐月子時會不斷收到出生檢驗報告，然而因當時還不是很了解，有次他未回到月子中心時，孟耿如第一時間很擔心，哭了好幾個小時但非整晚，強調「蒙古斑並沒有急送醫院，哭一整晚也不是因為蒙古斑」。

黃子佼臉書全文(圖/截圖自黃子佼臉書)

之後黃子佼提到，孟耿如是一個勇敢理性的媽媽，看到數值不太正常擔心而哭，幾個月來確實也只有那一次，但也讓他很難忘，而也不忘提醒新手爸媽，遇到問題時先不要太焦慮，可以先找不同的人詢問一下，也許會有較穩定的答案，最後，他也不忘說到，玉米身上的蒙古斑已經完全消失了。