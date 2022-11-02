國內新冠疫情脫離高原期，中央流行疫情指揮中心專家小組今天召開會議討論確診者隔離天數，決議自11月14日起，確診者居家照護天數從7天縮短為5天，後續只要快篩陰性即可解除自主健康管理，也就是「5+n」天。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，n指的是自主健康管理的天數，n最短可以是0天，最長則可能是7天。

確診者居家照護隔離從7天縮短成5天，5天後快篩陰即可出門。(指揮中心提供)

根據現行規定，確診者居家照護須隔離7天，另需進行7天自主健康管理；11月7日起將放寬為「後7天快篩陰性即可解除自主健康管理」，也就是「7+n」。但隨著國內疫情脫離高原期，各界期盼逐漸走向正常生活，指揮中心上周召開專家會議討論是否再縮短確診者隔離天數，但並未達成共識。

指揮中心今天上午再度召開專家會議並達成共識，決議將確診者隔離天數縮短為5天；後續如使用快篩結果為陰性，即可解除自主健康管理條件，也就是「5+n」。羅一鈞說明，n指的是自主健康管理的天數，最長7天、最短0天，如果解隔離當天就快篩陰性，即可解除自主健康管理。

羅一鈞指出，專家考量疫情剛脫離高原期，且11月7日有一些隔離新制上路，建議晚於11月7日一段時間再實施5+n，以免對疫情有影響，並利用這段時間調整配套措施，例如行政上開立文件、各部會相關指引修訂等。

至於收治醫院、加強版防疫旅館或集中檢疫所的非重症確診者，須由醫事人員執行篩檢陰性作為解隔條件，但無須進行自主健康管理。