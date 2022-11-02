今年秋冬同時有新冠肺炎、流感病毒及呼吸道融合病毒（RSV）3種病毒威脅，竹北市東元醫院兒童神經內科醫師郭憶霆指出，呼吸道融合病毒存在許久，9月入秋以來，門診數比過往增加4成以上，免疫力較弱的2歲以下幼兒和老人家要特別小心，尤其早產兒、患有慢性肺疾病、神經肌肉系統疾病、先天性心臟病或是氣喘的孩子更是高風險族群。

郭憶霆舉1名6個月大女嬰，被就讀幼稚園的姊姊傳染RSV，姊姊症狀輕微很快康復，女嬰不只發燒和咳嗽，還出現呼吸喘等情形，就醫診斷為「急性細支氣管炎合併脫水」，住院給予氧氣罩和支氣管擴張劑治療，1週後才出院回家。

郭憶霆說，新冠肺炎、流感病毒及呼吸道融合病毒RSV是透過飛沫或接觸傳染，伏期約2到8天，症狀就像一般感冒會咳嗽、發燒、流鼻涕，但最擔心的是病程惡化速度快，一下就會進展到劇烈咳嗽、呼吸急促的程度，嚴重呼吸衰竭就需要住院使用呼吸器輔助治療。

要注意的是，RSV抗體沒有終身免疫，感染後還是有機會二次感染，而且孩子有可能同時感染2種病毒，會讓病況更加複雜。郭憶霆建議孩子和主要照顧者都應該接種新冠疫苗和流感疫苗，形成完整防護網，保護家中抵抗力弱的老人及小孩。

郭憶霆提到，雖然RSV目前沒有疫苗，不過健保今年有放寬到出生時懷孕週數未滿33週的早產兒、患有慢性肺疾病、血液動力學不穩定的先天性心臟病孩童，可以接種呼吸道融合病毒的單株抗體，來避免因RSV感染而產生的嚴重併發症。強調落實防疫措施，施打疫苗搭配健康飲食與運動，提升對抗病毒免疫力，仍是最有效的方法。