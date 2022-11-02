花蓮縣豐濱雜糧產銷班員多為靜浦村阿美族人，以生產印加果為主，過去是慈濟大學「食在永續消費合作社」合作廠商之一，校方USR中心多次與班員討論種植現況，分享種植經驗與困難，近日更與產銷班成立東部第一個參與式共保系統。（慈濟大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮慈濟大學USR教學研究中心與花蓮豐濱雜糧產銷班合作，成立東部第一個參與式共保系統（PGS）「東海岸PGS沙瑟拉」，建立消費者、生產者以及PGS平台，透過實地參訪產地，認識生產過程，安心購買當地有機農產品外，將在地文化向外推廣，吸引青年回流。

慈大指出，豐濱雜糧產銷班員多為靜浦村阿美族人，以生產印加果為主，因過去是「食在永續消費合作社」合作廠商之一，USR中心多次與班員討論種植現況，分享種植經驗與困難，建議透過農作物多樣性及作物深根淺根性，讓大地回歸原始生態。日前與產銷班28名學員討論後，在相關單位見證下，制定共同願景，以阿美族Saselal（沙瑟拉）團隊精神，成立「東海岸PGS沙瑟拉」，是東部第一個參與式共保系統。

慈大通識中心教授邱奕儒表示，消費者對PGS感到陌生，但這部分需要從有機認證歷史說起，最早有機1.0是早期專家學者發現水質空氣不再乾淨、魚、蜻蜓逐漸消失，小黑蚊暴增，便提倡的有機機制，之後大家雖自稱自己的產品為有機，卻沒有標準，造成質量參差不齊。

邱奕儒說，有機2.0即是第三方認證，透過有機法規的標準機制審認，但農友需支付認證費，由審認委員實地稽核認證，然而，有機認證3.0強調永續發展，不僅是有機農作，更注重整體環境，因此才會出現PGS系統，規範融合當地文化特色、整體環境、經濟產業等，形成合乎在地的有機認證，讓有機不再只是有機，而是打造永續環境的開始。

產銷班班長黃榮輝表示，PGS可讓消費者及合作夥伴人實地參訪產地，安心購買產銷班的農產品，農民做的快樂，所有生物也能恢復大地元氣，達到跟大地共生、共存、共享的環境。

慈大表示，參與式共保系統是由國際有機運動聯盟（IFOAM）建構別於傳統認證的系統，基於消費者、生產者以及PGS平台，建立共同願景、參與、透明度、信任、學習過程、分享6大原則，相較有機認證，更融合在地文化、人情味。產銷班員可透過該系統善用彼此資源，將簡單的農業與小旅行及食農教育結合，整合並發展各種產業，製造在地更多就業機會，促進部落青年回鄉，讓在地文化得以傳承。