「鑫順一號」獲救5名船員抵台中港，將協助調查船難原因。(海巡署提供)

「鑫順一號」獲救5名船員抵台中港，將協助調查船難原因。(海巡署提供)

「鑫順一號」獲救5名船員抵台中港，將協助調查船難原因。(海巡署提供)

中部航務中心強調，沉沒的鑫順一號目前暫無殘油外洩危機，搜救機搜尋時亦回報海面上無發現油汙狀況。(民眾提供)

「鑫順一號」獲救5名船員抵台中港 海空持續搜尋失蹤12人

巴拿馬籍「鑫順一號」水泥專用船，10月31日在彰化外海主機故障棄船沉沒！船上17名印尼籍船員搭救生艇逃生，「長源號」貨櫃輪救起5名船員，今天靠泊台中港32號碼頭，獲救5名船員將協助調查船難原因？海巡署中部分署強調，海空持續於中南部海域搜尋失蹤的12名印尼籍船員。

中部航務中心指出，救起「鑫順一號」5名印尼籍船員，長榮海運公司所屬的「長源輪」，今天上午7時20分，於台中港恢復船舶進港作業後，已安排優先進港靠泊32號貨櫃碼頭。5名船員由顗泰船務代理公司協助辦理入境及檢疫程序後，將安置進住梧棲旅館，中部航務中心將儘速安排詢問船員並進行後續行政調查。

海巡署表示，為搜救失蹤的12名船員，國搜中心今日規畫由空勤總隊及國防部搜救機計出動6架次，接續起飛展開海域大搜救。海巡署今日搜救任務由台北艦、旗津艦、澎湖艦、屏東艦4艘大型艦艇，執行海上搜索勤務；另100噸以下巡防艇，因海象關係在港待命、視狀況出港，包括台中隊白天2艘、晚上1艘，布袋隊白天1艘、晚上2艘。

中部航務中心說，「鑫順一號」船上載有重油約198.835噸、輕油48.801噸、滑油1100公升、水泥原料約9500噸。殘油處理部分因具急迫性，航港局已請協和公證儘速與外國保險公司確認執行船體位置及殘油抽除等作業的委託對象，應把握本周四及周五較佳海氣象狀況啟動相關船體探勘作業，以利後續殘油抽除作業之進行。

中部航務中心強調，目前暫無殘油外洩危機，搜救機搜尋時亦回報海面上無發現油污狀況。有關船貨移除部分，船體兆豐險公司將與船東儘速就船體狀況進行討論，航港局已請該公司取得相關公證報告並評估後，如決定推定全損及拒絕委付，請儘速協助善後將船體及貨物水泥原料移除作業，以免造成海洋生態浩劫。