台灣自來水公司屏東區營運處10月31日公告，屏東縣「種樹百里2.0暨台電電桿地下化工程」，在進行過程中不慎挖斷自來水的地下管線，造成包括枋寮、佳冬等多個鄉村停水。此事引發民怨，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉痛批，他早就說這是個錯誤的政策，縣政府卻仍執意為之，簡直是「禍害千里」的行為，「屏東人就真的那麼好欺負嗎！」

蘇清泉昨（1）日在臉書發文，針對屏東自來水地下管線遭挖斷一事，大罵「這到底是什麼意思！火大了！」蘇強調，他先前就說這是個錯誤的政策，所謂「種樹百里」將會「禍害千里」，但他說完之後卻依然趕工，現在就連水管都挖斷了。

對此，蘇清泉質疑「這是什麼施工品質？」指出前陣子才挖出大窟窿害人命，還曾發生路面回填粗糙、顛頗不平，造成一大堆車損的狀況，號稱「五星級縣長」的潘孟安竟然說要等他卸任，他會撂人北上抗議，讓人不禁想問：「屏東人就真的那麼好欺負嗎！難道屏東人的生命財產，是你一個人說了算嗎？」