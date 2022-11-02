縣長楊文科（中）等大小朋友以擲紙飛機方式宣告在新竹縣閱讀節「超享讀遊樂園」起跑。（羅浚濱攝）

新竹縣文化局結合13鄉鎮市14所公共圖書館舉辦的閱讀節，今年以「超享讀遊樂園」為主題，從5日起展開為期1個月的閱讀系列活動，縣長楊文科2日宣傳時特別介紹國民黨縣議員候選人吳旭智和民眾黨縣議員候選人陳立基2人都是博士，要小朋友看齊，好好讀書，才能讀到博士！

楊文科說，他上任時圖書館購書預算僅403萬元，隔年增加到1800萬元，去年2200萬元，到今年已增為3300萬元，使縣內各圖書館有更多書籍，讓小朋友從小培養閱讀的樂趣。

楊文科指為提倡閱讀辦理「一卡通」，讓民 眾在新竹縣市、桃園市及台北市的圖書館都可借還書，新北市和苗栗縣正在洽談中，縣內已有80所學校建置圖書館自動借還書設備，並點名在場的吳旭智和陳立基2位博士，要小朋友看齊，好好讀書才能讀到博士！

吳旭智讚揚「一卡通」，讓民眾能在合作的縣市圖書館借還書，縣長楊文科和文化局長李安妤率全之先辦到，真的不容易，在學校能借還書，真的很方便，這次活動各圖書館都規畫有特色書展，可讓大小朋友愛上閱讀。

陳立基說，閱讀是基礎工程，關乎國家競爭力的根本，小朋友透過閱讀可以誘發探索世界的興趣，多樣性閱讀有助理解世界，能夠更早發掘本身擅長的事情，新竹縣是全國高科技人文薈萃之地，楊文科縣長的施政佈局，符合科技首都調性。

中醫大新竹附醫執行長張宜真表示，每年院方派員參與閱讀節，今年派6名醫師做跨科合作，透過闖關遊戲和機智活動，讓大小朋友對自已的身體有更好的認識和照護，有任何問題都可在現場諮詢醫師。

文化局長李安妤表示，今年閱讀節把圖書館打造成遊樂園，大小愛書人可在各館取得集章摺頁，欣賞主題書展，參與講座及音樂饗宴等活動，借閱滿30本書即可參與集章兌換限量文創好禮活動。

12月10日舉辦新竹縣閱讀嘉年華市集，有親子闖閱讀活動、職棒好手官大元分享講座、戲團表演、好書交換等，將帶給民眾不一樣的閱讀體驗。