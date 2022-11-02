曾跟綜藝大哥大張菲傳緋聞的53歲金元萱近來上廣播節目，她自認是首位「走出國外的偶像」，還語出驚人說重新投胎一定比「防彈少年團（BTS）、BLACKPINK」等後輩還紅，超級自信的發言笑翻不少網友。

金元萱最近登上CBS廣播節目《News Show》接受訪問，節目主持人金賢廷問她看到現在紅遍全球的BTS、BLACKPINK、NewJeans等後輩有什麼感想，金元萱直言：「羨慕死了」，當年根本沒想到韓國歌手可以紅到美國，之後主持人又追問：「如果重新投胎，BTS、BLACKPINK都要閃邊站，有過這樣的想法嗎？」金元萱則笑回：「當然啦！哀呀，太可惜了！」網友雖然被她這番話嚇到，但也誇讚出道37年的她簡直是「歌壇傳奇」、「舞后中的舞后」。

金元萱1986年以17歲的年紀出道，紅極90年代的她當時舞步跟造型前衛，擁有天使的面孔、魔鬼的身材，被封為「韓國瑪丹娜」，1992年底至1996年來台發展出了3張唱片，堪稱是韓國首位走出國外的偶像。她上遍各大綜藝節目而成為話題焦點，當時還被台灣知名節目主持人張菲讚譽有加。

其實，金元萱與張菲有過一段舊情，張菲曾經透露當年追求金元萱時，本來想透過請喝酒展現自己的man power，沒想到金元萱的酒量超好，千杯下肚都不會醉，反而是張菲不勝酒力，喝到食道灼傷、住院一個星期，金元萱聽了心疼不已。