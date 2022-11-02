時逢美國財報季，LVMH集團、愛馬仕等時尚品牌先後開出亮眼營收表現，投信法人表示，伴隨全球疫情趨緩及美元堅挺，大批美國遊客赴法與陸客赴日掃貨，帶動歐、亞洲精品市場明顯回溫，預料緊接將至的年終購物旺季，奢侈品牌族群可望再傳佳音。永豐主流品牌基金經理人羅嘉德指出，儘管全球經濟仍壟罩在高通膨陰霾下，民生消費需求放緩，但高端的精品消費者，購物力道依然不受景氣影響，甚至因疫情趨緩、旅遊復甦，奢侈品需求更為強勁，推動LVMH集團第三季營收衝上197.6億歐元、年增率19%，愛馬仕單季營收也來到31.3億歐元、年增率達到優於預期的32%。

看準奢侈品市場買氣升溫，愛馬仕已率先宣佈明年旗下柏金包價格調漲5%~10%，升幅遠高於過往。羅嘉德說，愛馬仕產品訴求純手工打造，在每年產量有限及配售制度下，一包難求，讓愛馬仕產品漲價漲得無後顧之憂，而從這個例子可清楚看到，企業一旦建立起強大品牌，可擁有相對優異的定價能力，生產成本轉嫁至終端消費者，得以沉著應對原物料、人力成本上漲及匯率波動壓力。

羅嘉德分析，第四季為傳統消費旺季，面對感恩節、耶誕節、亞洲新年等慶祝活動，各大品牌企業均積極計畫提高對高端客群的行銷推廣力度，尤其在通膨環境下，消費者開始有漲價預期心理，浮現「先下手為強」念頭，反而有助推升業績成長，加上強勢美元助陣，預料奢侈品牌企業第四季營收有機會再創高峰，在跌深反彈行情中，產業股價不乏向上揮灑空間。