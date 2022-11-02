年薪百萬是許多人夢寐以求的薪資成就，為了創造更好的生活，沒有薪資上限的業務工作越來越受歡迎，年僅26歲的永慶房屋經紀人饒佩姍就是其中一員！

擁有甜美笑容、一舉一動都展現十足親和力的饒佩姍，相當年輕就投入職場工作，談起在社會走跳多年的經歷，佩姍坦言，年輕人確實很難在一開始就找到高薪工作。因此她在去年轉向房仲業發展，在完整新人培訓及轉職薪資保障下，第2個月就順利成交，不到一年就拿下全公司超級戰將、成交王等獎項，亮眼表現帶動收入成長達單月14萬，入行第2年就有望問鼎百萬年薪。佩姍也大方分享自己的工作心得，鼓勵求職者不要為自己設限，就能掌握高薪密碼！

找對工作轉職沒煩惱 新人保障5萬9個月！

饒佩姍表示，從踏入職場開始，就想找一份能挑戰高收入的工作，一開始，她選擇進入百貨公司擔任專櫃銷售，靠著熱情服務與細心經營，本薪加上業績獎勵後，雖然平均每月收入可達4到5萬，但佩姍發現，多年下來薪資難進一步突破。尤其是在疫情發生之後，消費者比起實體通路更愛線上購物，也進一步影響業績及獎金，使追求收入持續成長的佩姍有了轉職的想法。這一次轉職，饒佩姍鎖定成交總價最高、無薪資上限的房仲工作，決定趁年輕再拚「薪」高峰！

為了在轉職後能快速上手房仲工作，對房產知識一竅不通的饒佩姍，也為轉職最好萬全的準備。她指出，永慶提供業務新人前9個月每月5萬收入保障的永慶房屋，不用擔心剛入行沒業績就沒收入，讓新人能安心學習；此外，永慶還有「一對一師徒制」培訓，由師父(師徒制)學長姐手把手傳授銷售心得及服務技巧，若有新客戶上門，也會主動讓出機會給新人磨練，再從旁給予協助與建議，新人不怕沒人帶，只要保持積極的態度努力學習、熱情服務，就能把握成交機會！佩姍相信，就算毫無房產及銷售經驗的銷售菜鳥也能快速上手。

在永慶當業務不難？品牌光環+合作精神 為成交加速

「就像我們買東西會看廠牌、吃飯會選餐廳，想要在房仲業創造『薪』成就，除了自己的銷售能力很重要之外，選擇受消費者信賴的房仲品牌一樣重要！」饒佩姍分享，百貨與房仲的服務模式全然不同，只要投入新的領域就是全新的開始。而永慶的品牌指名度高，客源充足，還提供業界最完整的新人福利，綜合考量下，成為她的轉職首選。

饒佩姍直言，「在永慶當業務真的不一樣！在師父的細心指導下，讓我於入行第2個月就成交！以團結合作取代業務競爭的永慶精神，也讓永慶夥伴願意相互支援，更加速開發與銷售的效率，再加上雙北市300家直營門市所有同仁的努力下，經常在一天之內就為客戶找到合適的買家或賣家。我不用為了成交說謊騙人、不用拜託人情消費，還有百分百透明、即時更新的聯賣系統，讓成交更快速。來了才知道，在永慶當業務真的不難！ 」

饒佩姍(前排左一)分享，在永慶當業務，不只新人期有師父的細心指導，永慶夥伴之間也以團結合作取代業務競爭，讓成交更快速。（圖/ 永慶房屋提供）

入行一年晉升「成交王」 新人也能年薪破百萬！

目前僅入行一年半的饒佩姍，在新人期打下扎實的基礎後，近期的業績表現相當亮眼，今年就累積了南港區成交王、全公司超級戰將等成績，也讓她很有信心，能在今年累積破百萬年薪！

「比起將薪資的生殺大權交給老闆決定，我選擇靠自己創造機會！」饒佩姍分享，就業市場上大部分的工作，大多是每年考核一次、依年資來調薪，但永慶的月月晉升及薪獎制度透明，沒有年資限制，每月業績達標就能晉升加薪，許多業務新人在第一年就能達標百萬年薪！再加上房產買賣的專業性高、市場更大，除了開發客戶，未來還有銷售、管理等更多職場能力的成長空間，能更上一層樓，挑戰2、3百萬以上年薪！

對想挑戰房仲工作、爭取高薪收入的求職者，永慶提供最貼心、彈性的任用制度，可以先面試，錄取了年後再來報到！饒佩姍表示「不要再觀望了」，在永慶當業務，只要跟著公司的培訓腳步及團隊目標，年薪百萬就近在眼前。