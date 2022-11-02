一名陳姓男子在網路上認識一名13歲少女，兩人成為男女朋友後，陳男於去年10月間，兩度在少女家中與少女擁抱親吻，且在兩情相悅下親吻其左胸，並留下吻痕(種草莓)，少女事後得意自拍留念，但最後照片卻遭母親發現，一怒下提告陳男猥褻，法官審理時，陳男坦承犯行，並願意賠償20萬元，但事後陳男並未履行，法官因此判處有期徒刑6月，仍可上訴。

根據判決書，陳姓男子與一名13歲少女為男女朋友，但陳男明知少女未滿14歲，在110年10月16、17日兩天晚間，在少女住處情不自禁與少女互相擁抱、親吻，最後以嘴親吻左側胸部，在上方以留下瘀青痕跡（俗稱種草莓）。

少女事後以手機自拍草莓印留念，未料卻遭母親發現，氣得向警方提告。陳男向檢察官坦承犯行，但辯稱是兩情相悅，事後檢察官依妨害性自主罪嫌向院方聲請簡易判決。

法院審理時，陳男仍坦承犯行，精檢視少女胸部吻痕與自拍照片、兩人對話紀錄等佐證，確認與被告犯行事實相符。

法官審酌，陳男明知少女為未滿14歲之女子，思慮未臻成熟，仍與之為猥褻行為，雖未違背少女之意思，仍對於少女之身心健康與人格發展有不良影響，被告雖坦承犯行，且與少女法定代理人以新臺幣20萬元達成調解，卻未履行和解，依法判刑6個月，仍可上訴。