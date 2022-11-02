鄭家純宣布結婚。（圖／中時資料照片）

29歲鄭家純（雞排妹）今(2日)稍早閃電宣布登記結婚，由於她先前自曝這回出寫真集是告別代表作，加上她4天前就曾發文詢問網友買鑽戒的事，看來早就預告將成為人妻，據知她的另一半是大她2歲的日本小兒科醫師Akira，和林志玲丈夫同名，外型神似韓星孔劉。

鄭家純2012年因替雞排店拍影片走紅，因此有雞排妹封號，過去她爭議不斷，去年更因尾牙活動和翁立友槓上，性騷擾疑雲鬧得沸沸揚揚。上月她慶祝出道10周年，特別拍了18禁的大尺度寫真集，當時被問到為何會點頭答應拍露點作品？她表示想留作紀念，記錄人生最美好的樣子，更宣告自己「下車了」，之後不會再拍寫真集。

鄭家純分享和老公登記結婚背影。（圖／千巡影世提供）

鄭家純分享婚戒。（圖／千巡影世提供）

鄭家純過去曾到日本唸書，近年因疫情大多留在台灣，上月她推出寫真集時，透露剛剛結束一段戀情，對方是一名圈外人，雖然沒有難過太久，但強調自己對每段感情都很認真，稱持開放態度徵友中，媒體問她將滿30歲，是否計畫在此之前結婚？當時她沒把話說死，表示人生沒辦法照時間表走，「設定時間規畫是沒有用的」，所以就順其自然。

鄭家純上月底到日本，今和丈夫完成結婚登記。（圖／千巡影世提供）

2天前鄭家純曾在臉書發問，寫下：「沒結過婚所以好奇想問，大家當初買戒指的時候，是帶幾張信用卡去刷嗎？還是開金融卡額度？」未料，今稍早，鄭家純突然宣布在日本登記結婚，據《ETtoday星光雲》報導，男方大她2歲，職業是小兒科醫師，2018年兩人曾交往，期間分分合合，今正式辦理登記，她也曬出兩人合照，透露老公長的像韓星孔劉，這次到日本就是為了辦理人生大事，老公早上依舊看診，而她也在上課，下午兩人便抽空去辦手續，成為醫生娘、日本媳婦的她預計11日回台灣，隔天還有活動，看來到時勢必吸引不少媒體採訪。