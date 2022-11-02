安瑪莉開啟亞洲巡迴演唱會，可惜台灣因疫情規定取消。（華納提供）

安瑪莉受訪時期待能再次來台開唱。（華納提供）

「英倫冠軍歌姬」安瑪莉（Anne-Marie）3年前曾來台舉辦演唱會，造成千人擠爆Legacy的盛況，在台擁有一票死忠粉絲。今年她再啟亞洲巡迴演唱會，原定10月11日抵台開唱，卻因和入境政策有所抵觸而取消，讓等待已久的歌迷大嘆失望，她受訪時表示真的很難過，尤其得知門票早已賣光卻必須取消，「我不是很高興，希望可以再有機會來台開唱。」

受訪時她剛結束新加坡演唱會，表示因為疫情這3年沒機會來亞洲，這次真的很難忘，她分享在舞台上最喜歡的事情就能跟粉絲說說話，看到大家又能聚在一起，「我們有好長一段時間沒辦法這麼靠近彼此，這真的很酷。」3年前來台，是否有品嚐難忘的美食？身為素食主義者的安瑪莉，略顯可惜地說：「每次去不同國家時，我很難吃到特別的食物，這蠻困擾的，我很想嘗試，偏偏我是個素食主義者。」

安瑪莉去年曾和歌手林俊傑深情合唱〈Bedroom〉，當時林俊傑還教唱安瑪莉〈江南〉，礙於疫情2人只能透過網路建立情誼，但她至今仍對林俊傑高亢的歌聲感到驚艷，「我覺得他甚至能唱得比我還高，這首歌對我來說有點難唱，所以聽到他的詮釋真的印象深刻，我很喜歡這首充滿感情的歌，也很喜歡這次合作。」安瑪莉也期待日後有機會能認識台灣歌手，一起玩音樂。

安瑪莉擁有爽朗的笑聲，她打趣說可能遺傳自父親，「我們全家的笑聲都很瘋狂。」看似開朗的她，在疫情前也曾有過厭倦當歌手的低潮期，她說當時已精疲力盡，不知該如何讓自己健康、寫出最好的歌。疫情發生後工作停擺，她利用這段時間看心理醫師接受治療，靜下心想清楚未來，身心也逐漸康復，「現在我不會厭倦唱歌了，尤其疫情期間完全無法表演，真的糟透了。」

安瑪莉也透露，去年12月已經開始製作第3張專輯，專輯已經完成，目前在拍MV，她向粉絲喊話：「這專輯每首歌都是自己寫的，是我到目前為止最喜歡的一張，希望發行後，大家可以和我一樣喜歡。」